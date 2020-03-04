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Первый случай заражения новым коронавирусом подтвержден в Польше - Минздрав

11:05 04.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый случай заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, подтвержден в Польше. Об этом сообщил в среду министр здравоохранения Лукаш Шумовский на пресс-конференции.

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