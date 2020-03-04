Сильное землетрясение зафиксировано в Монголии у границы с Россией
11:20 04.03.2020 Источник: Интерфакс
Подземный толчок магнитудой 5,1 зафиксирован в северо-западной части Монголии в 261 км к юго-востоку от Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала геофизической службы, эпицентр произошедшего в 9:03 мск в среду землетрясения имел координаты 49.71 градуса северной широты и 96.33 градуса восточной долготы и находился примерно в 20 км от российско-монгольской границы.
По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".
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