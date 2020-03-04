0
0
82
НОВОСТИ

Сильное землетрясение зафиксировано в Монголии у границы с Россией

11:20 04.03.2020 Источник: Интерфакс

Подземный толчок магнитудой 5,1 зафиксирован в северо-западной части Монголии в 261 км к юго-востоку от Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала геофизической службы, эпицентр произошедшего в 9:03 мск в среду землетрясения имел координаты 49.71 градуса северной широты и 96.33 градуса восточной долготы и находился примерно в 20 км от российско-монгольской границы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

11:51 04.03.2020
Парком развлечений "Остров мечты" довольны 90% посетителей
0
6
11:32 04.03.2020
ФРГ передаст России данные о советских военнопленных
0
62
11:05 04.03.2020
Первый случай заражения новым коронавирусом подтвержден в Польше - Минздрав
0
100
11:00 04.03.2020
Муфтий Татарстана выступил против поправки о "государствообразующем народе"
0
114
10:32 04.03.2020
Власти Египта до сих пор считают неустановленными жертв катастрофы самолета А321 - СМИ
0
144
10:20 04.03.2020
Новых социальных инициатив может оказаться недостаточно для снижения бедности - Счетная палата
0
173
10:05 04.03.2020
Правительство запретило вывозить из России медицинские маски, вату и марлю
0
173
10:00 04.03.2020
В российских барах могут ограничить продажу алкоголя
0
183
09:32 04.03.2020
Коронавирус редко заражает детей и подростков - статистика
0
210
09:20 04.03.2020
Правительство Украины ждут серьезные перемены - СМИ
0
203

Возврат к списку