Сильное землетрясение зафиксировано в Монголии у границы с Россией

11:20 Источник: Интерфакс

Подземный толчок магнитудой 5,1 зафиксирован в северо-западной части Монголии в 261 км к юго-востоку от Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала геофизической службы, эпицентр произошедшего в 9:03 мск в среду землетрясения имел координаты 49.71 градуса северной широты и 96.33 градуса восточной долготы и находился примерно в 20 км от российско-монгольской границы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".