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НОВОСТИ

ФРГ передаст России данные о советских военнопленных

11:32 04.03.2020 Источник: RNS

Германия в апреле передаст России данные о военнопленных, которые находились в немецких лагерях. Об этом заявил на вечере, посвященном памяти военнопленных, посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.

«Мы надеемся, что в апреле тысячи блоков данных будут переданы российской стороне. Речь идет о данных о военнопленных, которые находились в германских лагерях. И это внесет свой вклад в прояснение судеб этих людей и также внесет вклад в примирение», — цитирует посла «РИА Новости».  RNS

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