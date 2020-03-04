ФРГ передаст России данные о советских военнопленных

11:32 Источник: RNS

Германия в апреле передаст России данные о военнопленных, которые находились в немецких лагерях. Об этом заявил на вечере, посвященном памяти военнопленных, посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.

«Мы надеемся, что в апреле тысячи блоков данных будут переданы российской стороне. Речь идет о данных о военнопленных, которые находились в германских лагерях. И это внесет свой вклад в прояснение судеб этих людей и также внесет вклад в примирение», — цитирует посла «РИА Новости». RNS