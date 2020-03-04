Парком развлечений "Остров мечты" довольны 90% посетителей
11:51 04.03.2020
«За первые два дня работы парк посетили около 150 тысяч человек, а в день открытия - 87 тысяч, - заявил Муцоев. - В целом я рад, 90% людей нравится. Конечно, были недочеты, но я считаю, что это нормально. Парк мы построили в кратчайшие сроки, за три года. Но есть человеческий фактор, который нельзя продумать заранее, прописать в модели или спроектировать. Это можно учесть только после того, как начнешь управлять проектом».
Тематический парк «Остров мечты» был построен за три года в Нагатинской пойме. Он состоит нескольких частей. Первая – большой городской променада с магазинами, кафе и ресторанами. Променад и три площади закрыты стеклянными крышами и куполами. Эта часть бесплатная, ее может посетить любой желающий. Вторая часть – парк аттракционов с 27 разными развлекательными устройствами для постетиелей разного возраста, а также тематическими шоу. Для входа в него нужны билеты. Общая площадь крытой части парка примерно 300 тыс. кв. м. Третья часть – бесплатный парк с набережной, который будет развиваться в ближайшее время.
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