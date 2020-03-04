0
0
148
НОВОСТИ

Включение Индии и Пакистана в ДНЯО будет катастрофично для договора - МИД РФ

12:00 04.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Присоединение Индии и Пакистана к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) означало бы признание их ядерными державами, что станет катастрофичным для соглашения. Об этом заявил в среду на пресс-конференции директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

"Ни в коем случае нельзя в контексте ДНЯО говорить о том, что можно вести дело к присоединению Индии и Пакистана к договору в качестве ядерных держав. Признание такое было бы катастрофичным для самого договора", - сказал он.

По его словам, работа "ведется в плане глобализации договора". "Естественно, официальной позицией РФ является то, что мы стремимся к тому, чтобы договор охватывал все государства в мире. Но это делать не всегда просто, здесь, естественно, требуется исходить из той ситуации, которая реально складывается в нашем мире. В целом надо отметить, что и Индия, и Пакистан, в принципе, позитивно относятся к ДНЯО, не являясь участниками данного соглашения", - отметил Ермаков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:25 04.03.2020
Клиентам Сбербанка на три дня отменят брокерскую комиссию
0
18
13:20 04.03.2020
США могут разместить в космосе оружие в ближайшее время - МИД РФ
0
32
13:05 04.03.2020
Сотрудники ФБК пожаловались в ЕСПЧ на обыски
0
55
13:02 04.03.2020
Дифференциация тарифа ФСК ударит по крупной промышленности, предупреждают эксперты
0
68
13:00 04.03.2020
Поправка о государствообразующем народе не приведет к ущемлению прав иных этносов - Песков
0
68
12:32 04.03.2020
Уровень смертности от коронавируса более чем в три раза превышает смертность от гриппа - ВОЗ
0
114
12:20 04.03.2020
Послы ЕС согласовали продление на полгода индивидуальных санкций против России - источник
0
122
12:05 04.03.2020
Министры обороны Эстонии и США считают РФ главной угрозой для НАТО
0
134
11:51 04.03.2020
Парком развлечений "Остров мечты" довольны 90% посетителей
0
175
11:32 04.03.2020
ФРГ передаст России данные о советских военнопленных
0
171

Возврат к списку