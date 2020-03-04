Включение Индии и Пакистана в ДНЯО будет катастрофично для договора - МИД РФ
12:00 04.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Присоединение Индии и Пакистана к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) означало бы признание их ядерными державами, что станет катастрофичным для соглашения. Об этом заявил в среду на пресс-конференции директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
"Ни в коем случае нельзя в контексте ДНЯО говорить о том, что можно вести дело к присоединению Индии и Пакистана к договору в качестве ядерных держав. Признание такое было бы катастрофичным для самого договора", - сказал он.
По его словам, работа "ведется в плане глобализации договора". "Естественно, официальной позицией РФ является то, что мы стремимся к тому, чтобы договор охватывал все государства в мире. Но это делать не всегда просто, здесь, естественно, требуется исходить из той ситуации, которая реально складывается в нашем мире. В целом надо отметить, что и Индия, и Пакистан, в принципе, позитивно относятся к ДНЯО, не являясь участниками данного соглашения", - отметил Ермаков.
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