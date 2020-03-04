Министры обороны Эстонии и США считают РФ главной угрозой для НАТО
12:05 04.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министры обороны Эстонии и США Юри Луйк и Марк Эспер на встрече в Вашингтоне заявили, что считают Россию главной угрозой безопасности для Североатлантического альянса.
"Министры обоих государств согласились, что главная угроза безопасности для НАТО исходит по-прежнему от России, у которой есть существенное временное преимущество для перемещения войск близ региона Балтии", - сообщило в среду министерство обороны Эстонии.
"Поэтому мы как союзники должны постоянно отрабатывать совместную деятельность в условиях кризиса и войны, чтобы суметь в случае кризиса быть по возможности оперативными и эффективными", - приводятся в сообщении слова Луйка.
Оба министра подчеркнули в связи с этим важность предстоящих учений Defender-Europe 2020, в которых ведущую роль предстоит сыграть США.
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