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Послы ЕС согласовали продление на полгода индивидуальных санкций против России - источник

12:20 04.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постоянные представители 27 стран-членов Евросоюза согласовали продление на полгода индивидуальных санкций против граждан России, срок действия которых истекает 15 марта. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в среду источник в Совете ЕС.

"На утреннем заседании послов без обсуждения были продлены индивидуальные санкции в отношении физических и юридических лиц России еще на шесть месяцев. Теперь решение должно быть формально утверждено Советом ЕС", - сказал он.

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