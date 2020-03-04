Послы ЕС согласовали продление на полгода индивидуальных санкций против России - источник

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постоянные представители 27 стран-членов Евросоюза согласовали продление на полгода индивидуальных санкций против граждан России, срок действия которых истекает 15 марта. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в среду источник в Совете ЕС.

"На утреннем заседании послов без обсуждения были продлены индивидуальные санкции в отношении физических и юридических лиц России еще на шесть месяцев. Теперь решение должно быть формально утверждено Советом ЕС", - сказал он.