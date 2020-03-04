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Уровень смертности от коронавируса более чем в три раза превышает смертность от гриппа - ВОЗ

12:32 04.03.2020 Источник: Эхо Москвы

Уровень смертности от коронавируса более чем в три раза превышает смертность от обычного гриппа, заявили во Всемирной организации здравоохранения. Между тем, число заразившихся по всему миру продолжает расти.

По всему миру умерли около 3,5 процентов от всех заразившихся новым коронавирусом, рассказал на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейсус. Он сравнил этот показатель со смертностью от гриппа, которая составляет меньше одного процента. По словам Гебрейсуса, речь идет о новом вирусе, не похожем на другие, и подход к его лечению также должен отличаться. Заявление гендиректора организации приводит РИА Новости.

Между тем, по последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру почти достигло 93 тысяч человек, из них свыше 80 приходится на Китай. В общей сложности от заболевания умерли около 3200 человек. Помимо КНР, вирус широко распространился в Южной Корее, Иране и Италии – там ежедневно умирают десятки людей. В России новых случаев заражения за последние сутки отмечено не было.

Первый заболевший коронавирусом сегодня был зарегистрирован в Польше. В Минздраве страны сообщили, что это был пациент, приехавший из Германии.  Эхо Москвы

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