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Поправка о государствообразующем народе не приведет к ущемлению прав иных этносов - Песков

13:00 04.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предложенная президентом РФ Владимиром Путиным поправка о статусе русского языка как языка государствообразующего народа никоим образом не ведет к ущемлению прав других национальностей. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Никоим образом", - ответил Песков на вопрос, может ли упоминание в основном законе государствообразующего народа привести к ущемлению прав и интересов других национальностей, проживающих в России.

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