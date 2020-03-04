Дифференциация тарифа ФСК ударит по крупной промышленности, предупреждают эксперты
13:02 04.03.2020
Дифференцированный тариф на передачу энергии по магистральным сетям (ими управляет ФСК, которую контролируют «Россети») практически не снижает нагрузки с потребителей, подключенных к распределительным сетям, но больно ударит по крупной промышленности, следует из обзора Vygon Consulting о последствиях введения дифференцированного тарифа ФСК. Об этом сообщают в сегодняшнем материале «Ведомости».
По оценкам независимого исследовательского агентства Vygon Consulting, для потребителей ФСК тариф может вырасти в два (в некоторых регионах – в три) раза, а в целом рост затрат на электроэнергию составит 10–20%. «Это снизит конкурентоспособность российских товаров на внешних рынках и фактически поставит под вопрос выполнение государственной задачи наращивания несырьевого экспорта», – говорит партнер Vygon Consulting Алексей Жихарев. Дополнительные затраты этих компаний оцениваются в 29 млрд руб.
Рост тарифа ФСК, по оценкам Vygon Consulting, снизит инвестиционный потенциал компаний на 185-200 млрд руб. Инвестресурсы могут быть перенаправлены с проектов активного развития на создание собственной генерации, привлекательность которой вырастет. В целом сокращение экспорта и инвестиций может привести к сокращению ВВП на 0,2% ежегодно, а запуск собственной генерации – до 1% ВВП. При этом задача по снижению нагрузки перекрестного субсидирования на потребителей распредсетей не будет решена. Снижение составит в среднем не более 16 коп./кВт ч, т.е. не более 3% в конечной цене.
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