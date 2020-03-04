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Сотрудники ФБК пожаловались в ЕСПЧ на обыски

13:05 04.03.2020 Источник: Ведомости

В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) ушли по почте первые 30 жалоб сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), у которых в прошлом году прошли обыски в рамках уголовного дела об отмывании денег в ФБК оппозиционера Алексея Навального. Об этом «Ведомостям» сообщила адвокат Международной «Агоры» Ирина Хрунова, которая представляет заявителей. Всего таких жалоб планируется подать около 100. Во всех случаях речь идет о нарушении права на уважение частной жизни (ст. 8 Европейской конвенции по правам человека), а также права на свободу слова и свободу собраний. Обыски, считают заявители, были политически мотивированными.

Всего, по данным «Агоры», Басманный суд в конце августа – начале сентября выдал не менее 152 ордеров на обыски в домах. Все они были одинаковыми и отличались только именами лиц. При этом судье оказалось достаточно «основания полагать, что подтверждающие обвинение доказательства могут быть найдены». 

Затем суды разрешили арестовать банковские счета приблизительно 150 активистов ФБК и членов их семей.

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