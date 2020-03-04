США могут разместить в космосе оружие в ближайшее время - МИД РФ
13:20 04.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия не исключает выведения оружейных компонентов США и их союзников по НАТО в космическое пространство в скором времени. Об этом заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков на пресс- конференции в среду.
"Не исключено, что в ближайшем будущем мы можем стать свидетелями того, как в космосе появятся уже оружейные компоненты американского потенциала и, может быть, других государств - союзников США по НАТО. Это очень опасный сценарий. Мы будем и дальше предпринимать все усилия, чтобы предотвратить такое развитие событий", - сказал Ермаков.
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