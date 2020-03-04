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В Кремле не согласились с опасениями в РПЦ по поводу упоминания детей как "важнейшего достояния РФ" в поправках к Конституции

13:32 04.03.2020 Источник: Интерфакс

В Кремле не согласились с мнением представителя Московского патриархата Александра Щипкова, посчитавшего предложение об упоминании в Конституции РФ детей как "достояния России", предпосылкой для введения западных ювенальных технологий в России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил в связи с этим обратиться к первоисточнику - тексту поправки, предложенной президентом. Он заметил, что внесенные президентом поправки в Конституцию, лежат у него на столе на самом видном месте.

Как отметил Песков, любой гражданин "имеет право изложить свою точку зрения и довести до сведения рабочей группы".

Вместе с тем он призвал "очень внимательно читать" текст поправки. "Если кто-то волнуется, что это будет провоцировать применение ювенальной юстиции, что государство будет, как вы сказали, будет изымать детей, то, наверное, нужно просто внимательно прочесть фразу: "Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения".

"Тут все исчерпывающе объяснено, нужно просто спокойно прочитать эту статью. Это исчерпывающая формулировка", - подчеркнул Песков.

Первый зампред синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков ранее выразил несогласие с предложенной поправкой в Конституцию, содержащей упоминание детей как достояния России.

Он объяснил это тем, что "Россия - это государство, то есть дети могут быть объявлены достоянием государства".

Щипков заявил "Интерфаксу", что защитники ювенальных технологий на Западе как раз начинают с того, что дети принадлежат не семье, а государству.

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