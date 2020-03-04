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НОВОСТИ

Клиентам Сбербанка на три дня отменят брокерскую комиссию

13:25 04.03.2020

С 4 по 6 марта включительно все клиенты Сбербанка – физические лица смогут осуществлять наиболее востребованные и популярные операции с финансовыми инструментами без брокерской комиссии. Объявленная Сбербанком акция распространяется на покупку и продажу ценных бумаг, валютных инструментов и срочных контрактов на Московской бирже.

«В последние недели в связи с волатильностью рынка мы видим высокую востребованность нашими клиентами операций с ценными бумагами, по обмену валюты и других популярных услуг брокериджа, – пояснил вице-президент, директор Департамента глобальных рынков Сбербанка Андрей Шеметов. – Обороты по этим операциям только за последнюю неделю выросли в нашем банке на 50%. С учетом, что уже сегодня в Сбербанке открыто более 1,4 миллиона брокерских счетов, мы считаем для себя важным сделать в этот период такие услуги для своих клиентов максимально доступными».

Акция не распространяется на операции на внебиржевом рынке, доступные ограниченному числу клиентов – квалифицированным инвесторам.

Владимир Полканов

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