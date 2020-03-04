Террористы в сирийском Саракибе пытались провести химическую атаку - Центр по примирению
14:00 04.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Террористы пытались взорвать емкости с отравляющими веществами в сирийском городе Саракиб. Об этом сообщили в среду журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.
"В целях срыва продвижения сирийских правительственных войск в западных кварталах населенного пункта Саракиб и последующего выдвижения обвинений в применении ими химического оружия 2 марта сего года в темное время суток группа террористов численностью до 15 человек предприняла попытку взорвать фугасные боеприпасы вместе с емкостями, наполненными отравляющими химическими веществами", - говорится в сообщении.
Однако, отметили в Центре, из-за отсутствия опыта и навыков обращения с отравляющими веществами боевики нарушили герметичность одной из емкостей, допустив утечку рядом с собой. "В результате инцидента террористы получили сильные химические отравления, так и не сумев осуществить подрыв боеприпасов и реализовать провокацию", - сообщили военные РФ.
Новости
- 15:00 04.03.2020
- Ничего критического с коронавирусом в РФ нет, вбросы об обратном идут из-за рубежа - Путин
- 14:32 04.03.2020
- Полиция Греции применила слезоточивый газ против мигрантов из Турции - Reuters
- 14:12 04.03.2020
- Информирование россиян о голосовании по Конституции обойдется в 1 млрд рублей
- 13:32 04.03.2020
- В Кремле не согласились с опасениями в РПЦ по поводу упоминания детей как "важнейшего достояния РФ" в поправках к Конституции
- 13:31 04.03.2020
- МКБ включен в число сильнейших банковских брендов мира
- 13:25 04.03.2020
- Клиентам Сбербанка на три дня отменят брокерскую комиссию
- 13:20 04.03.2020
- США могут разместить в космосе оружие в ближайшее время - МИД РФ
- 13:05 04.03.2020
- Сотрудники ФБК пожаловались в ЕСПЧ на обыски
- 13:02 04.03.2020
- Дифференциация тарифа ФСК ударит по крупной промышленности, предупреждают эксперты
- 13:00 04.03.2020
- Поправка о государствообразующем народе не приведет к ущемлению прав иных этносов - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать