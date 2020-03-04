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Полиция Греции применила слезоточивый газ против мигрантов из Турции - Reuters

14:32 04.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Греческая полиция и военные в среду применили слезоточивый газ против сотен мигрантов из Турции, которые пытались попасть из приграничного района в Грецию. Об этом сообщило агентство Рейтер.

По его данным, столкновения произошли в среду утром. На место происшествия также приехали пожарные машины.

Миграционная ситуация на границе Греции и Турции резко обострилась 28 февраля - после того, как Анкара объявила об открытии границы для мигрантов в связи с тем, что ЕС не оказывает полную поддержку Турции в ее действиях в сирийском Идлибе.

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