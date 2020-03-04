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Информирование россиян о голосовании по Конституции обойдется в 1 млрд рублей

14:12 04.03.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Информирование россиян о голосовании по Конституции оценили в 1 млрд рублей. По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, сумма сопоставима с расходами на президентских выборах 2018 года.

«Интерфакс» уточняет, что на эти деньги издадут буклеты с поправками в Конституцию, которые должны поступить, по меньшей мере, на 100 тыс. избирательных участков. Также будут отпечатаны плакаты с поправками, которые разместят на щитах, билбордах и других рекламных конструкциях.

Памфилова отметила, что на информационную печатную продукцию и бланки протоколов для голосования ЦИК потратит около 150 миллионов.

«Всё распределяется по 85 регионам, так что это на самом деле не так много», — заявила глава Центризбиркома.

Голосование по изменению Конституции намечено на 22 апреля.  Говорит Москва

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