Информирование россиян о голосовании по Конституции обойдется в 1 млрд рублей
14:12 04.03.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Информирование россиян о голосовании по Конституции оценили в 1 млрд рублей. По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, сумма сопоставима с расходами на президентских выборах 2018 года.
«Интерфакс» уточняет, что на эти деньги издадут буклеты с поправками в Конституцию, которые должны поступить, по меньшей мере, на 100 тыс. избирательных участков. Также будут отпечатаны плакаты с поправками, которые разместят на щитах, билбордах и других рекламных конструкциях.
Памфилова отметила, что на информационную печатную продукцию и бланки протоколов для голосования ЦИК потратит около 150 миллионов.
«Всё распределяется по 85 регионам, так что это на самом деле не так много», — заявила глава Центризбиркома.
Голосование по изменению Конституции намечено на 22 апреля. Говорит Москва
Новости
- 15:00 04.03.2020
- Ничего критического с коронавирусом в РФ нет, вбросы об обратном идут из-за рубежа - Путин
- 14:32 04.03.2020
- Полиция Греции применила слезоточивый газ против мигрантов из Турции - Reuters
- 14:00 04.03.2020
- Террористы в сирийском Саракибе пытались провести химическую атаку - Центр по примирению
- 13:32 04.03.2020
- В Кремле не согласились с опасениями в РПЦ по поводу упоминания детей как "важнейшего достояния РФ" в поправках к Конституции
- 13:31 04.03.2020
- МКБ включен в число сильнейших банковских брендов мира
- 13:25 04.03.2020
- Клиентам Сбербанка на три дня отменят брокерскую комиссию
- 13:20 04.03.2020
- США могут разместить в космосе оружие в ближайшее время - МИД РФ
- 13:05 04.03.2020
- Сотрудники ФБК пожаловались в ЕСПЧ на обыски
- 13:02 04.03.2020
- Дифференциация тарифа ФСК ударит по крупной промышленности, предупреждают эксперты
- 13:00 04.03.2020
- Поправка о государствообразующем народе не приведет к ущемлению прав иных этносов - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать