Ничего критического с коронавирусом в РФ нет, вбросы об обратном идут из-за рубежа - Путин
15:00 04.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Провокационные вбросы о масштабах распространения коронавируса в России в основном организованы из-за границы, ничего критического на самом деле не происходит. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством в четверг.
"Что касается вбросов этих провокационных, ФСБ докладывает, что в основном они организованы из-за границы, но это, к сожалению, нас сопровождает всегда", - сказал Путин, комментируя доклад вице-премьера Татьяны Голиковой, которая упомянула о "фейках", касающихся распространения коронавируса в РФ. По мнению Путина, "цель таких вбросов понятна - посеять панику среди населения", а противопоставить этому можно только своевременное всеобъемлющее и достоверное информирование граждан страны.
"Ничего, слава богу, пока у нас критического не происходит, но люди должны знать о реальной ситуации. Я прошу эту информационную работу наладить", - поручил президент.
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