0
0
148
НОВОСТИ

Ничего критического с коронавирусом в РФ нет, вбросы об обратном идут из-за рубежа - Путин

15:00 04.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Провокационные вбросы о масштабах распространения коронавируса в России в основном организованы из-за границы, ничего критического на самом деле не происходит. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством в четверг.

"Что касается вбросов этих провокационных, ФСБ докладывает, что в основном они организованы из-за границы, но это, к сожалению, нас сопровождает всегда", - сказал Путин, комментируя доклад вице-премьера Татьяны Голиковой, которая упомянула о "фейках", касающихся распространения коронавируса в РФ. По мнению Путина, "цель таких вбросов понятна - посеять панику среди населения", а противопоставить этому можно только своевременное всеобъемлющее и достоверное информирование граждан страны.

"Ничего, слава богу, пока у нас критического не происходит, но люди должны знать о реальной ситуации. Я прошу эту информационную работу наладить", - поручил президент.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:12 04.03.2020
Поправки в Конституцию могут передать на подпись Путину ко Дню воссоединения России с Крымом
0
55
16:00 04.03.2020
Российские аптеки заявили об отсутствии медицинских масок у дистрибьюторов
0
78
15:32 04.03.2020
Число пользователей интернета в РФ выросло за прошлый год на 6 млн человек
0
121
15:12 04.03.2020
Еврокомиссия и Европарламент ограничили работу из-за заразившегося коронавирусом - источник
0
136
14:32 04.03.2020
Полиция Греции применила слезоточивый газ против мигрантов из Турции - Reuters
0
186
14:12 04.03.2020
Информирование россиян о голосовании по Конституции обойдется в 1 млрд рублей
0
188
14:00 04.03.2020
Террористы в сирийском Саракибе пытались провести химическую атаку - Центр по примирению
0
241
13:32 04.03.2020
В Кремле не согласились с опасениями в РПЦ по поводу упоминания детей как "важнейшего достояния РФ" в поправках к Конституции
0
231
13:31 04.03.2020
МКБ включен в число сильнейших банковских брендов мира
0
228
13:25 04.03.2020
Клиентам Сбербанка на три дня отменят брокерскую комиссию
0
222

Возврат к списку