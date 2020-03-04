Еврокомиссия и Европарламент ограничили работу из-за заразившегося коронавирусом - источник
15:12 04.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еврокомиссия, Европарламент и Совет ЕС сокращают количество публичных мероприятий и ограничивают доступ в свои здания после обнаружения коронавируса у одного из служащих структур ЕС в Брюсселе. Об этом в среду сообщил журналистам источник в европейских институтах в Брюсселе.
"Я могу подтвердить, что среди служащих европейских институтов есть первый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Количество общественных мероприятий и доступ в здания институтов (Еврокомиссию, Европарламент и Совет ЕС - прим. ТАСС) будут ограничены", - сообщил он.
Новости
- 16:12 04.03.2020
- Поправки в Конституцию могут передать на подпись Путину ко Дню воссоединения России с Крымом
- 16:00 04.03.2020
- Российские аптеки заявили об отсутствии медицинских масок у дистрибьюторов
- 15:32 04.03.2020
- Число пользователей интернета в РФ выросло за прошлый год на 6 млн человек
- 15:00 04.03.2020
- Ничего критического с коронавирусом в РФ нет, вбросы об обратном идут из-за рубежа - Путин
- 14:32 04.03.2020
- Полиция Греции применила слезоточивый газ против мигрантов из Турции - Reuters
- 14:12 04.03.2020
- Информирование россиян о голосовании по Конституции обойдется в 1 млрд рублей
- 14:00 04.03.2020
- Террористы в сирийском Саракибе пытались провести химическую атаку - Центр по примирению
- 13:32 04.03.2020
- В Кремле не согласились с опасениями в РПЦ по поводу упоминания детей как "важнейшего достояния РФ" в поправках к Конституции
- 13:31 04.03.2020
- МКБ включен в число сильнейших банковских брендов мира
- 13:25 04.03.2020
- Клиентам Сбербанка на три дня отменят брокерскую комиссию
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать