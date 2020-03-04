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Число пользователей интернета в РФ выросло за прошлый год на 6 млн человек

15:32 04.03.2020 Источник: Эхо Москвы

Число пользователей интернета в России выросло на 6 миллионов человек за прошлый год и составляет сейчас почти 96 миллионов. Это подсчеты Российской Ассоциации электронных коммуникаций.

Три года назад мобильная аудитория интернета в России впервые обогнала тех, кто заходит в сеть через стационарные устройства. В 2019 году она составила подавляющее большинство — более 85 миллионов человек.  Эхо Москвы

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