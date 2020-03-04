Российские аптеки заявили об отсутствии медицинских масок у дистрибьюторов

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская ассоциация аптечных сетей (входят "Аптечная сеть 36,6", "Ригла", "Аптеки Невис", "Эркафарм", "Неофарм" и другие) наблюдает отсутствие медицинских масок у дистрибьюторов. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор ассоциации Нелли Игнатьева.

"Сохранятся высокий спрос. У дистрибьюторов масок сегодня нет", - сказала она.