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Российские аптеки заявили об отсутствии медицинских масок у дистрибьюторов

16:00 04.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская ассоциация аптечных сетей (входят "Аптечная сеть 36,6", "Ригла", "Аптеки Невис", "Эркафарм", "Неофарм" и другие) наблюдает отсутствие медицинских масок у дистрибьюторов. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор ассоциации Нелли Игнатьева.

"Сохранятся высокий спрос. У дистрибьюторов масок сегодня нет", - сказала она.

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