Поправки в Конституцию могут передать на подпись Путину ко Дню воссоединения России с Крымом
16:12 04.03.2020 Источник: Эхо Москвы
Поправки в Конституцию могут передать на подпись Владимиру Путину к 18 марта, Дню воссоединения России с Крымом. Об этом сообщают РБК и Интерфакс, ссылаясь на источники в рабочей группе. Они признают, что эта дата имеет символическое значение.
Напомню – общероссийское голосование по поправкам состоится 22 апреля. Эхо Москвы
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