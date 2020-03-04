Поправки в Конституцию могут передать на подпись Путину ко Дню воссоединения России с Крымом

16:12 Источник: Эхо Москвы

Поправки в Конституцию могут передать на подпись Владимиру Путину к 18 марта, Дню воссоединения России с Крымом. Об этом сообщают РБК и Интерфакс, ссылаясь на источники в рабочей группе. Они признают, что эта дата имеет символическое значение.

Напомню – общероссийское голосование по поправкам состоится 22 апреля. Эхо Москвы