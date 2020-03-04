Количество аварий на объектах ЖКХ выросло в этом году почти на 30%
16:32 04.03.2020 Источник: Интерфакс
Количество аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) выросло в России в этом году на 28,8%, сообщил в среду глава Минстроя России Владимир Якушев.
"По сравнению с прошлым годом мы фиксируем рост (нарушений на объектах ЖКХ - ИФ). Если мы говорим об авариях, то рост составил 28,8%, если говорим об инцидентах, то цифра значительная - 54,8%", - сказал Якушев на совещании правительства.
Он добавил, что всего на данный момент зафиксировано 462 случая аварий и инцидентов на сетях. Практически все из них устранены в регламентные сроки.
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