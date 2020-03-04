Эрдоган попросил Трампа помочь Турции оружием для операции в Идлибе
17:00 04.03.2020 Источник: Эхо Москвы
Реджеп Тайип Эрдоган попросил Дональда Трампа помочь Турции оружием для операции в Идлибе. В этом регионе продолжаются ожесточенные бои между сирийской правительственной армией и боевиками оппозиции, которых поддерживает Анкара.
Турецкий лидер рассчитывает на помощь США в виде поставок оружия и боеприпасов – Реджеп Тайип Эрдоган рассказал журналистам, что уже отправлял соответствующие запросы своему коллеге Дональду Трампу. Были ли достигнуты какие-либо договоренности, президент Турции не сказал. При этом ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Вашингтон хочет поддержать боеприпасами турецкие войска в Идлибе. Сообщалось, что речь, в частности, может идти о зенитно-ракетных комплексах Patriot. Анкара также заявила о намерении в ближайшее время разместить в Сирии дополнительные системы ПВО.
Конфликт в сирийской провинции Идлиб обострился в феврале, когда участились столкновения между турецкими военнослужащими и правительственными войсками Сирии. В результате одного из авиаударов погибли 36 турецких солдат, после чего Анкара начала ответную операцию.
Накануне Турция сообщила, что за сутки уничтожила больше 300 военнослужащих сирийской правительственной армии и военную технику на северо-западе Сирии. Эхо Москвы
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