Freedom House вновь отнесла Россию к числу несвободных стран
17:12 04.03.2020 Источник: Интерфакс
Американская неправительственная организация Freedom House в ежегодном рейтинге "Свобода в мире-2020" отнесла Россию к числу несвободных стран.
В докладе, опубликованном в среду, уровень свободы в РФ оценен в 20 баллов из 100, ровно как в Демократическом Конго и Вьетнаме. В документе отмечается, что в России соблюдаются лишь пять из 40 политических прав и 15 из 60 гражданских свобод.
По оценкам составителей доклада, в прошлом году в РФ кандидаты, поддерживаемые властью, выиграли все губернаторские выборы, хотя и проигрывали на региональных выборах, например, выборах в Мосгордуму, при этом предвыборная кампания сопровождалась запугиванием и насилием против демонстрантов и журналистов; власти продолжали преследование неправительственных организаций, ЛГБТ-активистов; усилили давление на представителей "Свидетелей Иеговы" (запрещена в РФ - ИФ) и баптистов.
Кроме России, к числу несвободных в докладе отнесены 48 стран и территорий, среди которых Китай, Северная Корея, Белоруссия, Турция, Восточный Донбасс, Южная Осетия и ряд других. Самыми несвободными, по оценкам доклада, являются Сирия, Тибет и Туркменистан.
Грузия и Украина попали в разряд не полностью свободных стран.
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