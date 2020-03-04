Freedom House вновь отнесла Россию к числу несвободных стран

17:12 Источник: Интерфакс

Американская неправительственная организация Freedom House в ежегодном рейтинге "Свобода в мире-2020" отнесла Россию к числу несвободных стран.

В докладе, опубликованном в среду, уровень свободы в РФ оценен в 20 баллов из 100, ровно как в Демократическом Конго и Вьетнаме. В документе отмечается, что в России соблюдаются лишь пять из 40 политических прав и 15 из 60 гражданских свобод.

По оценкам составителей доклада, в прошлом году в РФ кандидаты, поддерживаемые властью, выиграли все губернаторские выборы, хотя и проигрывали на региональных выборах, например, выборах в Мосгордуму, при этом предвыборная кампания сопровождалась запугиванием и насилием против демонстрантов и журналистов; власти продолжали преследование неправительственных организаций, ЛГБТ-активистов; усилили давление на представителей "Свидетелей Иеговы" (запрещена в РФ - ИФ) и баптистов.

Кроме России, к числу несвободных в докладе отнесены 48 стран и территорий, среди которых Китай, Северная Корея, Белоруссия, Турция, Восточный Донбасс, Южная Осетия и ряд других. Самыми несвободными, по оценкам доклада, являются Сирия, Тибет и Туркменистан.

Грузия и Украина попали в разряд не полностью свободных стран.