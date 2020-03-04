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Сирия и Турция имеют общие интересы, нынешние разногласия нелогичны - Асад

17:40 04.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разногласия, которые имеют сейчас Сирия и Турция, не имеют логики, так как эти две страны исторически связаны между собой. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу "Россия-24", фрагмент которого был показан в среду.

"У Сирии и Турции есть жизненные общие интересы. В Турции много этнических сирийцев, а в Сирии много этнических турков. Это взаимное проникновение культур обусловлено исторически. Поэтому нелогично, чтобы между ними и нами были серьезные разногласия", - сказал он.

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