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НОВОСТИ

В Великобритании зафиксировано 85 случаев заражения коронавирусом

18:30 04.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 30 новых случаев заражения коронавирусом нового типа зафиксировано в Великобритании, в результате общее число инфицированных в стране возросло до 85. Об этом сообщил в среду главный санитарный врач Англии Крис Уитти.

"По состоянию на 9:00 (12:00 мск) анализы 32 пациентов в Англии дали положительный результат на COVID-19 (болезнь, вызываемая новым коронавирусом - прим. ТАСС)", - указывается в его заявлении, опубликованном на сайте британского правительства. Отмечается, что всего "было проведено 16659 тестов [на коронавирус], из них 85 дали положительный результат".

По состоянию на вечер вторника в Великобритании был отмечен 51 случай заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Большинство из них приходится на Англию.

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