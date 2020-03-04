Более 60% москвичей готовы оценить поправки в Конституцию онлайн
18:26 04.03.2020
Почти 2/3 жителей Москвы готовы принять участие в электронном голосовании по поводу поправок к Конституции РФ в электронном формате. По данным исследования, проведенного Институтом социального маркетинга (ИНСОМАР), такую идею поддержали примерно 60% опрошенных. Главным образом за электронное голосование выступают москвичи 18-44 лет (среди них поддерживают этот формат 62-68%), но они же не очень хотят голосовать 22 апреля. В частности 17-24% этой группы не планируют участвовать в нем.
Кроме того, по данным исследования, о всероссийском голосовании, которое запланировано на 22 апреля, знают 86% респондентов. 56% опрошенных намерены участвовать в плебисците, 34% утверждают, что «точно придут». Не намерены участвовать в голосовании всего 15%, сообщает ИНСОМАР.
«Ключевой возраст поддержки электронного голосования – 18-44 года, - отметил директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский. - Это логично, так как люди этого возраста более продвинутые в плане использования новых технологий, они их не боятся, пользуются ими ежедневно. При этом это учащиеся или работающие москвичи, а значит, и самые загруженные. Поэтому самый оптимальный вариант для них – это электронное голосование».
Опрос проводился по телефону, с 29 февраля по 1 марта, специалисты ИНСОМАР узнали мнение 3 000 жителей Москвы.
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