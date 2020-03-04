0
0
0
НОВОСТИ

Поправку запрещающую нижней палате выражать недоверие правительству РФ одобрил Комитет Госдумы

19:15 04.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду одобрил поправку к законопроекту об изменениях в конституции, запрещающую нижней палате выражать вотум недоверия кабмину РФ, в частности, в период действия в стране военного или чрезвычайного положения.

"Госдума не может выразить недоверие правительству РФ, а председатель правительства РФ не может ставить перед Госдумой вопрос о доверии правительству РФ в случаях, предусмотренных частями 3-5 статьи 109 Конституции РФ, а также в течение года после назначения председателя правительства РФ в соответствии с частью 4 статьи 111 Конституции РФ", - говорится в поправке, разработанной депутатом Даниилом Бессарабовым.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:30 04.03.2020
В Великобритании зафиксировано 85 случаев заражения коронавирусом
0
119
18:26 04.03.2020
Более 60% москвичей готовы оценить поправки в Конституцию онлайн
0
120
17:40 04.03.2020
Сирия и Турция имеют общие интересы, нынешние разногласия нелогичны - Асад
0
216
17:12 04.03.2020
Freedom House вновь отнесла Россию к числу несвободных стран
0
218
17:00 04.03.2020
Эрдоган попросил Трампа помочь Турции оружием для операции в Идлибе
0
224
16:32 04.03.2020
Количество аварий на объектах ЖКХ выросло в этом году почти на 30%
0
253
16:12 04.03.2020
Поправки в Конституцию могут передать на подпись Путину ко Дню воссоединения России с Крымом
0
253
16:00 04.03.2020
Российские аптеки заявили об отсутствии медицинских масок у дистрибьюторов
0
302
15:32 04.03.2020
Число пользователей интернета в РФ выросло за прошлый год на 6 млн человек
0
303
15:12 04.03.2020
Еврокомиссия и Европарламент ограничили работу из-за заразившегося коронавирусом - источник
0
307

Возврат к списку