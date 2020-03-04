Поправку запрещающую нижней палате выражать недоверие правительству РФ одобрил Комитет Госдумы
19:15 04.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду одобрил поправку к законопроекту об изменениях в конституции, запрещающую нижней палате выражать вотум недоверия кабмину РФ, в частности, в период действия в стране военного или чрезвычайного положения.
"Госдума не может выразить недоверие правительству РФ, а председатель правительства РФ не может ставить перед Госдумой вопрос о доверии правительству РФ в случаях, предусмотренных частями 3-5 статьи 109 Конституции РФ, а также в течение года после назначения председателя правительства РФ в соответствии с частью 4 статьи 111 Конституции РФ", - говорится в поправке, разработанной депутатом Даниилом Бессарабовым.
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