Поправку запрещающую нижней палате выражать недоверие правительству РФ одобрил Комитет Госдумы

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду одобрил поправку к законопроекту об изменениях в конституции, запрещающую нижней палате выражать вотум недоверия кабмину РФ, в частности, в период действия в стране военного или чрезвычайного положения.

"Госдума не может выразить недоверие правительству РФ, а председатель правительства РФ не может ставить перед Госдумой вопрос о доверии правительству РФ в случаях, предусмотренных частями 3-5 статьи 109 Конституции РФ, а также в течение года после назначения председателя правительства РФ в соответствии с частью 4 статьи 111 Конституции РФ", - говорится в поправке, разработанной депутатом Даниилом Бессарабовым.