Для борьбы с коронавирусом МВФ готов выделить 50 млрд долларов
19:45 04.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международный валютный фонд (МВФ) готов выделить 50 млрд долларов в экстренном порядке для поддержки наименее благополучных и развивающихся стран в борьбе со вспышкой заболевания, вызванного новым коронавирусом. Об этом заявила в среду директор- распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на совместной пресс-конференции с президентом Всемирного банка Дэвидом Мэлпасом в Вашингтоне.
"МВФ может незамедлительно через свои механизмы чрезвычайного финансирования выделить 50 млрд долларов странам с низким уровнем дохода и странам с формирующейся рыночной экономикой, которые не запрашивают полноценных программ [помощи] МВФ", - отметила она, добавив, что организация "при оказании помощи сосредоточит свое внимание в первую очередь на странах с низкими доходами, которым больше всего угрожает вирус". Кроме того, добавила Георгиева, у этих государств есть доступ к 10 млрд долларов "под практически нулевой процент".
В целом, отметила глава фонда, "более трети из всех [189] государств - участников пострадали от [вспышки] коронавируса". В связи с данной ситуацией она предложила "на глобальном уровне" бороться с распространением инфекции. В распространенном МВФ перед пресс-конференцией сообщении отмечалось, что его государства - участники "полны решимости оказать всю необходимую поддержку, чтобы смягчить воздействие [коронавируса], особенно на наиболее уязвимые слои населения и страны". Во вторник ВБ принял решение выделить 12 млрд долларов неотложной помощи на борьбу со вспышкой нового коронавируса.
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