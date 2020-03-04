На должность главы МИД Украины Зеленский предложил Дмитрия Кулебу
20:40 04.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить Дмитрия Кулебу министром иностранных дел страны. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте парламента.
"Проект постановления о назначении Кулебы Д. И. министром иностранных дел Украины", - сказано в документе. Кулеба с 29 августа 2019 года занимал должность вице- премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в правительстве Алексея Гончарука.
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