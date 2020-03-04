Из-за коронавируса Израиль запретил въезд туристам из Австрии
21:30 04.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль запретил въезд в страну туристам из Австрии в качестве меры противодействия распространению нового коронавируса. Об этом сообщило в среду Министерство иностранных дел Австрии.
"Израиль объявил, что из-за распространения коронавируса он запрещает въезд туристам из Австрии, Италии, Германии, Испании, Франции и Швейцарии. Это не касается путешественников, которые имеют действительный вид на жительство в Израиле, и граждан Израиля. Тем не менее они могут быть помещены в карантин на 14 дней. Поэтому, пожалуйста, немедленно свяжитесь с вашей авиакомпанией", - говорится в сообщении МИД Австрии.
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