Из-за коронавируса Израиль запретил въезд туристам из Австрии

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль запретил въезд в страну туристам из Австрии в качестве меры противодействия распространению нового коронавируса. Об этом сообщило в среду Министерство иностранных дел Австрии.

"Израиль объявил, что из-за распространения коронавируса он запрещает въезд туристам из Австрии, Италии, Германии, Испании, Франции и Швейцарии. Это не касается путешественников, которые имеют действительный вид на жительство в Израиле, и граждан Израиля. Тем не менее они могут быть помещены в карантин на 14 дней. Поэтому, пожалуйста, немедленно свяжитесь с вашей авиакомпанией", - говорится в сообщении МИД Австрии.