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НОВОСТИ

Более 100 человек умерло от коронавируса в Италии

20:20 04.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число умерших от коронавируса нового типа в Италии достигло 107 человек, инфицированных - 2706. Об этом заявил в среду глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

"107 умерли, 2706 заразились, на 28 больше первых и 443 - вторых по сравнению со вчерашним днем", - сказал он.

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