Более 100 человек умерло от коронавируса в Италии

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число умерших от коронавируса нового типа в Италии достигло 107 человек, инфицированных - 2706. Об этом заявил в среду глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

"107 умерли, 2706 заразились, на 28 больше первых и 443 - вторых по сравнению со вчерашним днем", - сказал он.