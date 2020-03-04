Назначенные Асадом на апрель выборы в парламент Сирии Турция не признает
22:30 04.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турция не признает выборы в парламент Сирии, проведение которых президент Башар Асад назначил на апрель текущего года. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в Анкаре официальный представитель турецкого президента Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.
"Выборы, которые сирийский режим планирует провести в апреле, не будут легитимными ни для нас, ни для сирийского народа, ни для международного сообщества", - заявил он.
3 марта президент Сирии Башар Асад издал указ о проведении выборов в Народный совет (однопалатный парламент) страны 13 апреля нынешнего года.
Предыдущие выборы в сирийский парламент состоялись 13 апреля 2016 года.
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