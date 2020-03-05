Власти США выделят 8,3 миллиарда на борьбу с коронавирусом

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палата представителей Конгресса США одобрила в среду законопроект, который предоставит американской администрации 8,3 млрд долларов на борьбу с коронавирусом.

Ожидается, что Сенат утвердит инициативу до конца недели. Белый дом ранее запрашивал у законодателей 2,5 млрд долларов на меры по борьбе с распространением заболевания. При этом президент США Дональд Трамп заявлял, что не будет против, если Конгресс решит выделить больше средств.