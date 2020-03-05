Lufthansa Group снимает с полетов 150 лайнеров из-за эпидемии "Уханьской пневмонии"

07:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германская авиакомпания Lufthansa, а также принадлежащие ей Austrian Airlines, SWISS и Brussels Airlines выводят из эксплуатации 150 самолетов из-за вспышки коронавируса нового типа. Об этом сообщило вечером в среду агентство Рейтер со ссылкой на представителя авиакомпании.

"Мы динамично корректируем наши планы с учетом чрезвычайных обстоятельств", - приводит агентство слова представителя перевозчика.

По информации Рейтер, весь авиапарк Lufthansa Group насчитывает 770 самолетов. Таким образом, ограничения затронут почти пятую его часть. Отмечается, что из эксплуатации будут выведены 125 ближне- и среднемагистральных лайнера и 25 дальнемагистральных.

26 февраля Lufthansa распространила сообщение о запуске программы по снижению издержек в связи с негативными экономическими последствиями вспышки нового коронавируса. Руководство авиакомпании приняло решение отправить сотрудников в неоплачиваемые отпуска и временно приостановить набор новых работников. 2 марта пресс-служба концерна заявила о продлении до апреля введенных в конце января ограничений на полеты между Германией, Швейцарией, Австрией и материковым Китаем, Гонконгом, Сеулом и Тегераном. Ограничения также затронули рейсы по ряду направлений в Италии и Германии.