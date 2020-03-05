В возрасте 100 лет скончался бывший генсек ООН Хавьер Перес де Куэльяр

07:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Перуанский дипломат Хавьер Перес де Куэльяр, занимавший пост генерального секретаря ООН в 1982-1991 годах, умер на 101-м году жизни. Об этом сообщила в среду перуанская радиостанция Эрэ-пэ-пэ со ссылкой на заявление сына дипломата.

По его информации, де Куэльяр умер дома, смерть была вызвана естественными причинами.