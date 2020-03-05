В Москве 5 марта будет тепло, пасмурно и довольно ветрено
07:20 05.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Облачная погода, преимущественно без осадков и до плюс 10 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем в городе температура воздуха составит 8-10 градусов тепла. В ночь на 6 марта она может опуститься до плюс 5 градусов.
Ветер юго-восточный - 5-10 м/с, местами порывами до 15 м/с, в связи с чем 5 марта объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.
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