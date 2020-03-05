Трамп не представляет, как Байден сможет выпутаться из "украинского дела"
07:30 05.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уголовное дело, открытое на Украине и касающееся бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, станет одной из важных тем во время американской предвыборной гонки. Такую точку зрения озвучил в среду в эфире телеканала "Фокс ньюс" хозяин Белого дома Дональд Трамп.
Ему был задан вопрос о том, повлияет ли, по его мнению, указанное расследование на предвыборную борьбу в США. "Это будет важной темой во время кампании. Я буду постоянно упоминать об этом, поскольку я не знаю, как они могут выпутаться", - сказал американский лидер. Говоря о Байдене и его сторонниках, Трамп отметил: "Я не представляю, как они смогут ответить на вопросы об этом".
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