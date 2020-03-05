0
0
52
НОВОСТИ

Трамп не представляет, как Байден сможет выпутаться из "украинского дела"

07:30 05.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уголовное дело, открытое на Украине и касающееся бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, станет одной из важных тем во время американской предвыборной гонки. Такую точку зрения озвучил в среду в эфире телеканала "Фокс ньюс" хозяин Белого дома Дональд Трамп.

Ему был задан вопрос о том, повлияет ли, по его мнению, указанное расследование на предвыборную борьбу в США. "Это будет важной темой во время кампании. Я буду постоянно упоминать об этом, поскольку я не знаю, как они могут выпутаться", - сказал американский лидер. Говоря о Байдене и его сторонниках, Трамп отметил: "Я не представляю, как они смогут ответить на вопросы об этом".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

07:45 05.03.2020
Распространение коронавируса. Данные на утро 5 марта
0
17
07:20 05.03.2020
В Москве 5 марта будет тепло, пасмурно и довольно ветрено
0
69
07:15 05.03.2020
В возрасте 100 лет скончался бывший генсек ООН Хавьер Перес де Куэльяр
0
72
07:05 05.03.2020
Lufthansa Group снимает с полетов 150 лайнеров из-за эпидемии "Уханьской пневмонии"
0
87
07:00 05.03.2020
Власти США выделят 8,3 миллиарда на борьбу с коронавирусом
0
92
22:30 04.03.2020
Назначенные Асадом на апрель выборы в парламент Сирии Турция не признает
0
505
21:30 04.03.2020
Из-за коронавируса Израиль запретил въезд туристам из Австрии
0
643
20:40 04.03.2020
На должность главы МИД Украины Зеленский предложил Дмитрия Кулебу
0
655
20:20 04.03.2020
Более 100 человек умерло от коронавируса в Италии
0
693
19:45 04.03.2020
Для борьбы с коронавирусом МВФ готов выделить 50 млрд долларов
0
665

Возврат к списку