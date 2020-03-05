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Распространение коронавируса. Данные на утро 5 марта

07:45 05.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Две страны за минувшие сутки выявили заразившихся коронавирусом нового вида. К четвергу к 77 странам, в которых распространилась инфекция, добавились Венгрия и Словения.

Как уточнила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), всего за прошедшие 24 часа в мире новым коронавирусом заразились 2223 человека, что несколько больше, чем день назад. Общее число инфицированных, таким образом, составляет 93 090, 12 668 из которых заразились вне эпицентра первой вспышки - Китая. ВОЗ подтверждает за пределами КНР 214 летальных исходов - за сутки количество смертей от нового коронавируса вне Китая увеличилось на 48.

В самом же Китае число инфицированных остается у отметки в 80 тыс.: за сутки коронавирусом заразились 139 человек. По подсчетам властей КНР, умер за прошедшие 24 часа 31 человек (3012 с начала вспышки), а 2189 выздоровели и были выписаны из больниц (более 52 тыс. за все время).

По мере ослабления эпидемии китайские власти выражают готовность помочь остальному миру в преодолении последствий вспышки.

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