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НОВОСТИ

В России готовится масштабная реформа по оплате больничных и декретных отпусков - СМИ

08:00 05.03.2020 Источник: Известия

В России готовится кардинальная реформа системы оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков. С 2021 года их будет компенсировать Фонд социального страхования (ФСС), а не работодатели.

Такой законопроект правительства готовы поддержать в «Единой России» и других фракциях парламента. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе кабмина, документ будет внесен в Госдуму в декабре, а его цель — гарантированное получение гражданами всех страховых выплат.

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