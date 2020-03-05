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НОВОСТИ

У итальянцев не получится сходить на стадион и посмотреть спортивные соревнования до 3 апреля

08:30 05.03.2020 Источник: Газета.Ru

Правительство Италии приняло решение проводить все спортивные мероприятия в стране без зрителей до 3 апреля из-за коронавируса, сообщает Football Italia.

Соответствующее распоряжение распространяется на все области Италии, в том числе те, которые еще не пострадали от заболевание. Отмечается, что клубы будут нести ответственность за регулярные проверки спортсменов и сотрудников на инфекцию.

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