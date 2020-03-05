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НОВОСТИ

Среди атакующих сирийские войска в Идлибе исламистов обнаружились боевики, говорящие по-русски - СМИ

08:15 05.03.2020 Источник: Интерфакс

Русскоговорящие боевики исламистской группировки Malhama Tactical участвовали в атаке на сирийскую правительственную армию в Идлибе, сообщило британское специализированнное издание Jane's.

В составе этой группировки, по данным СМИ, есть выходцы с Северного Кавказа и стран Центральной Азии.

Члены этой группировки участвовали в сборе разведывательной информации в операции поддерживаемых Турцией боевиков по восстановлению контроля над сирийским городом Серакаб (Саракиб), сообщило издание, ссылаясь на командира группировки Али Шишани.

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