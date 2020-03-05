Россия усилила военное присутствие в Сирии - Reuters

09:00 Источник: Lenta.ru

Россия усилила военное присутствие в Сирии, передает Reuters со ссылкой на результаты мониторинга судоходства в проливе Босфор.

По данным агентства, Россия начала наращивать морские и воздушные поставки в Сирию 28 февраля, на следующий день после атаки сирийской армии на колонну турецких солдат в провинции Идлиб. «Этот инцидент вызвал обеспокоенность в Москве тем, что Турция может закрыть Босфор для российских военных кораблей и запретить российским военно-транспортным самолетам использовать турецкое воздушное пространство», — пишет Reuters.

Речь идет об атаке на турецкий конвой в районе Джебель-аз-Завия, о которой сообщалось 27 февраля. В результате обстрела погибли более 30 военнослужащих Турции. На следующий день турецкий журналист Хакан Челик заявил, что Анкара может ограничить или полностью перекрыть пролив Босфор для кораблей ВМФ России на фоне эскалации конфликта в сирийской провинции Идлиб. Lenta.Ru