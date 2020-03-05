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Названа причина взрыва боеприпаса в военной части под Мурманском

09:05 05.03.2020 Источник: Известия

Взрыв имитационного боеприпаса в воинской части в Мурманской области произошел из-за грубого нарушения требований безопасности. Об этом сообщили в пресс-служба Северного флота в четверг, 5 марта.

Отмечается, что ЧП произошло накануне. В ходе плановых занятий по боевой подготовке из-за нарушения требований безопасности произошло «несанкционированное срабатывание маломощного имитационного заряда типа «взрывпакет».

В результате происшествия пятеро контрактников получили незначительные травмы, все они были доставлены в медучреждения. Жизни военнослужащих ничто не угрожает.

«В настоящее время командование гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту произошедшего», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы флота.

По данным «Известий», в ходе учений запускались квадрокоптеры с имитацией бомб, один из дронов упал и взорвался.

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