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Цены на электроэнергию в России планируют выравнять к 2021 году

09:20 05.03.2020 Источник: Известия

Единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, с инициативой введения которой выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, может появиться в России уже в первой половине 2021 года.

Как сообщили «Известиям» в комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, она предполагает выравнивание расценок в регионах как минимум до средних по стране (3,4 рубля за 1 кВт•ч). Там, где тарифы уже сейчас меньше этого значения, повышения стоимости электроэнергии не будет. Выравнивание тарифов должно привести к снижению цен примерно на 50% в убыточных субъектах, уверены в СФ. Планируется, что частично инициатива будет реализована за счет госсубсидирования.

Если право на подобную поддержку государства появится и у бизнеса, то она в первую очередь понадобится социально ориентированным предприятиям, отмечают эксперты.

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