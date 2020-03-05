Власти Индонезии намерены разместить больных коронавирусом на необитаемом острове

09:32 Источник: Газета.Ru

Власти Индонезии намерены преобразовать бывший лагерь беженцев на острове Галанг в специализированную больницу для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает The Jakarta Post.

Командующий индонезийскими военными маршал авиации Хади Тчахджанто рассказал, что помимо больницы на острове будет функционировать карантинный центр. В общей сложности медучреждение сможет вместить тысячу пациентов.

По его словам, в течение месяца больница будет готова к приему пациентов.

В настоящее время известно о двух заразившихся коронавирусом на территории Индонезии. Газета.Ru