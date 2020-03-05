Премьеру нового фильма "бондианы" "Не время умирать" перенесли из-за коронавируса
10:00 05.03.2020 Источник: Эхо Москвы
Премьеру нового фильма «бондианы» «Не время умирать» перенесли на полгода из-за коронавируса.
Лента, которая должна была выйти в мировой прокат апреле, будет показана в Великобритании 12-го, а в США — 25го ноября. Variety отмечает, что из-за коронавируса оказались закрыты кинотеатры на таких крупных рынках как Китай, Япония, Южная Корея и Италия, из-за чего в случае выхода в прокат в апреле фильм с 200-миллионным бюджетом мог бы оказаться убыточным. Эхо Москвы
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