Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200

10:05 Источник: Известия

Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.

По информации интернет-газеты, ракеты С-200 были нацелены на турецкий истребитель, однако точной информации о попадании в цель нет. Предположительно, F-16 уклонился от удара и вернулся в свое воздушное пространство, отмечает издание.

Кроме того, 3 марта сообщалось о беспилотнике военно-воздушных сил Турции, сбитом сирийскими войсками после того, как он приблизился к их позициям в городе Саракиб.

Накануне в провинции Идлиб турецкие войска сбили учебно-боевой самолет Л-39 сирийских военно-воздушных сил. По предварительным сведениям, в него попала ракета «воздух–воздух». Самолет рухнул в районе города Мааррат-эн-Нууман, который находится на трассе Алеппо–Дамаск, один летчик погиб. Известия