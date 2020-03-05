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В РПЦ прокомментировали слова протоиерея Смирнова о школьном образовании для девочек

10:20 05.03.2020 Источник: РБК

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.

«Друзья-коллеги, я понимаю, что многим нужен «хайп», но давайте все оставаться в рамках профессии, не превращая ее в фарс», — отметил Легойда.

Он также указал на то, что из-за неверной трактовки в СМИ россияне могут сделать вывод, что церковь объявила войну образованию для женщин и девочек.

3 марта в интервью радио «Радонеж» протоиерей Дмитрий Смирнов рассказал о том, что одна из прихожанок оставила на домашнем обучении семилетнюю дочку, чтобы та помогала ей с новорожденным.

«Это же важнее семилеточку научить обходиться с ребенком, а не читать и писать, что она уже и умеет. Чего там в этой школе делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям? Чему? А так она будет уже готовая мама. Все будет уметь», — отметил протоиерей.  РБК

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